Престижный седан Kia K8 получит необычный дизайн

Крупная четырехдверка кардинально преобразится снаружи. Интерьер тоже наверняка переделают. А вот затронут ли реформы технику – информации пока нет.

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Седан Kia K8 дебютировал в 2021 году. Он пришел на смену модели, которая в Корее носила индекс K7, а в других странах была известна под именем Cadenza. Сейчас «восьмерка» является самой престижной легковушкой марки – круче нее только Kia K9 на заднеприводной платформе. Увы, на родине Kia K8 растерял покупателей.

Так, по данным самой компании, с января по июнь 2024 года там было реализовано 12 478 автомобилей, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Взбодрить спрос призван рестайлинг. Причем, судя по первым тизерам, четырехдверка радикально преобразится внешне.

Kia K8 обретет новое «лицо». Главная фишка – вертикальные блоки фар. Впрочем, аналогичное решение уже применяется на других свежих моделях марки – включая рестайлинговый кроссовер Sorento и новейший седан K4, который заменит Forte/Cerato. У «восьмерки» спереди также будет светящаяся панель, состоящая из множества вертикальных же диодных полосок. А на месте радиаторной решетки с ромбами установят сплошную заглушку – саму решетку перенесут ниже. Другими еще станут бамперы и задние фонари.

Размеры рестайлингового седана не раскрыты. Длина дореформенной четырехдверки (в корейской спецификации) составляет 5015 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1455 мм. Колесная база – 2895 мм.

Интерьер не засвечен. Не исключено, что внутри появятся новые табло и блок управления «климатом». Ну и еще наверняка освежат материалы отделки.

О технике обновленного седана Kia K8 информации пока нет. Прежняя модель в Корее доступна с бензиновыми атмосферниками 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.5 GDI (300 л.с.), там также имеются версия с газовым V6 3.5 LPI (240 л.с.) и гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе турбомотора 1.6 T-GDI. Для машин с 300-сильным двигателем V6 предусмотрен полный привод.

Презентацию Kia K8 с новым дизайном проведут на родине бренда в августе.