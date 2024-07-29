Эксперты назвали проблемы моторов Weichai на самосвалах Shacman

В России назвали проблемы моторов Weichai на самосвалах Shacman. Журнал «Движок» выпустил материал, посвящённый ремонту 13-литрового турбодизеля WP13. У двухлетнего самосвала Shacman X2000 с таким мотором при пробеге 150 000 километров обнаружились серьёзные поломки, причём проблемы носят систематический характер. Из-за неправильной настройки топливной системы возникает переизбыток картерных газов и проворот вкладышей.

© Motor.ru

Дизельные и газовые двигатели Weichai знакомы российским потребителям, ведь агрегаты ставятся не только на китайскую технику, но и на отечественные автобусы и тягачи дружественного МАЗа. Однако на самосвалах агрегаты этой фирмы могут потребовать дорогостоящего ремонта.

Мотор Weichai WP13.550E501 грешит отсутствием датчика картерных газов и всего одним датчиком давления масла: это не позволяет вовремя заметить проблемы. К моменту обнаружения течи масла компромиссы невозможны: приходится менять блок цилиндров в сборе!

Также инженеры Weichai предписывают менять в сборе коленчатый вал, поскольку детали с азотированной поверхностью нельзя шлифовать. Восстанавливать придётся промежуточную шестерню и «рокеры». Есть много нюансов с другими компонентами: в масляном насосе следы инородных элементов, в теплообменнике — невымываемая стружка.

Преждевременная поломка дизеля Weichai на самосвалах Shacman ударит по карману: ремонт исходного мотора будет сравним по цене с покупкой контрактного агрегата. Механики полагают, что запас прочности китайских грузовиков существенно меньше, чем у аналогов «большой семёрки», поэтому разница в цене оправдана.