Skoda Enyaq значительно подешевела за счет уменьшения запаса хода

Новая версия Skoda Enyaq подешевела за счет уменьшения запаса хода.

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Skoda представила новую версию своего популярного электромобиля Enyaq, которая порадует покупателей не только более доступной ценой, но и привлекательными характеристиками.

Новинка, получившая название Skoda Enyaq 50, доступна для заказа в Великобритании по цене от 36 970 фунтов стерлингов. Версия Enyaq 50 Edition, отличающаяся более богатой комплектацией, обойдется в 38 585 фунтов стерлингов. Это на 2000 фунтов стерлингов меньше, чем предыдущие версии Enyaq.

Главное изменение – новая батарея емкостью 52 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 377 км. В движение Enyaq 50 и Enyaq 50 Edition приводит электромотор мощностью 168 л. с. с крутящим моментом 310 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды. Новая версия Enyaq поддерживает быструю зарядку мощностью 145 кВт, что позволяет зарядить батарею от 10 до 80% всего за 25 минут.

В стандартную комплектацию Enyaq 50 входят 19-дюймовые легкосплавные диски Proteus, светодиодные фары, 13-дюймовый центральный сенсорный экран с встроенной навигацией, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, передние и задние парктроники, камера заднего вида и несколько систем безопасности.

Версия Enyaq 50 Edition дополнительно оснащена полностью светодиодными матричными фарами, подогревом передних сидений и рулевого колеса, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и дополнительными подушками безопасности.