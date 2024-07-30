Toyota признала дефект нового V6: бесплатно заменят 100 тысяч моторов

Японский концерн радикально решил проблему некачественной сборки двигателей. В конце мая Toyota сообщила, что в агрегаты Lexus LX 600 и Toyota Tundra 2021-2023 годов выпуска могла попасть стружка, но сначала проблему планировали решить «малой кровью». Однако в итоге инициирован глобальный отзыв: на всех машинах из группы риска «битурбошестёрку» поменяют целиком.

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Мотор V35A рабочим объёмом 3,4 литра с парой турбокомпрессоров заменил на флагманских моделях 5,7-литровый V8. В США автогигант столкнулся с валом претензий по гарантии: 824 клиента жаловались на перебои в работе моторов при небольших пробегах. Выяснилось, что со 2 ноября 2021 по 13 февраля 2023 года на 98 568 пикапах Toyota Tundra были установлены некачественно собранные агрегаты.

Внедорожников Lexus LX 600 в потенциальным дефектом меньше: только 3 524 штуки, а собирали их с 30 июля по 25 ноября 2022 года. Сначала Toyota хотела заменить моторы только тем клиентам, которые столкнулись с дефектом, но число рекламаций росло, поэтому полумеры остались в прошлом. Уведомлять владельцев о гарантийной замене двигателей начнут с 30 июля.

Замена 102 тысяч двигателей сулит Toyota серьёзные убытки, но рекордсменом по потерям из-за отзывных программ является Ford. Аналитики подсчитали, что «голубой овал» ежедневно теряет на сервисных кампаниях по 25 миллионов долларов, а за полгода были бесплатно отремонтированы более 3,5 миллиона автомобилей.