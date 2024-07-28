Toyota выпустит маленький Land Cruiser в качестве конкурента Suzuki Jimny

Японский производитель Toyota объявил о скорых планах выпустить внедорожник, который станет прямым конкурентов Suzuki Jimny. Предположительно маленький внедорожник от Toyota получит название Toyota Land Cruiser FJ.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Производство автомобилей Toyota Land Cruiser FJ начнется уже в этом году на заводе в Тайланде. В первую очередь машина будет ориентирована на рынок Южной Азии. Самый маленький Land Cruiser будет построен на рамной основе с использованием платформы iMV. Она же используется в пикап Toyota Hilux Champ. Автомобиль получит строгий дизайн и прямоуголные формы в стилистике классических моделей Toyota Land Cruiser.

В качестве двигателей могут быть использованы турбодизель рабочим объемом 2,8 литра мощностью 204 лошадиные силы, а также 2,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 166 лошадиных сил. В связке с двигателями будет работать автоматическая коробка передач и система полного привода.