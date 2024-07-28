Tesla отреагировала на необычный способ зарядки электромобилей

Компания Tesla призвала обладателей электромобилей не использовать мокрые полотенца для зарядки транспортных средств. Об этом пишет издание PCMag.
Трюк заключается в том, что часть зарядного провода на станциях Supercharger заворачивают во влажную ткань, которая в результате охлаждает ручку и вводит в заблуждение температурные датчики. Это позволяет сократить время зарядки транспортного средства, так как не происходит автоматического снижения мощности из-за высокой температуры.
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Отмечается, что в последнее время такой метод начал набирать популярность среди владельцев электромобилей.
«Размещение мокрой ткани на ручке кабеля Supercharger не увеличивает скорость зарядки и мешает работе температурных датчиков, создавая риск перегрева и повреждения. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы наши системы могли работать правильно, а истинные проблемы с зарядкой могли быть обнаружены вовремя», — говорится в сообщении.