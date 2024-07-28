МВД: новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов

Новый порядок приема экзаменов на получение водительских прав не касается средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Изменения в порядок приема экзаменов, вступившие в силу с 1 апреля 2024 года, не затрагивают вопросы, касающиеся управления средствами индивидуальной мобильности, в том числе управления электросамокатами", - сказал собеседник агентства.



В МВД напомнили, что с 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения, внесенные в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, а также административный регламент МВД России по проведению экзаменов на право управления автомобилями и выдаче водительских удостоверений. В частности, увеличивается количество штрафных баллов, при наличии которых практический экзамен считается сданным (с 4 до 6 баллов). Для водителей мототранспортных средств введено новое испытательное упражнение "Колейная доска". Оно заменило ранее выполняемое упражнение "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места".

Кроме того, пересмотрено количество штрафных баллов, начисляемых за ошибки, совершенные кандидатом в водители при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения. "По итогам апреля - июня 2024 года проведено более 40 тыс. практических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий A (мотоциклы - прим. ТАСС) и M (мопеды - прим. ТАСС) и подкатегорий A1 (легкие мотоциклы с мотором до 125 кубических сантиметров) и B1 (трициклы - прим. ТАСС), которые проводятся на автодромах и закрытых площадках", - добавили в пресс-центре.

Количество практических экзаменов по управлению легковыми машинами и небольшими грузовиками до 3,5 тонн, грузовыми автомобилями, автобусами, легковыми и грузовыми машинами с прицепами, а также автобусами с прицепами (B, C, D, BE, CE и DE) и их подкатегориями: средними грузовиками, небольшими автобусами, средними грузовиками с прицепом и небольшими автобусами с прицепом (C1, D1, C1E и D1E), проведенных за апрель - июнь 2024 года, составило более 800 тыс. При этом в МВД отметили, что сбор сведений об ошибках, допущенных кандидатами в водители при сдаче практических экзаменов, не предусмотрен действующими формами ведомственной статистической отчетности. Ознакомиться с количеством тех, кто сдал экзамены с первого раза, можно будет только в конце года.