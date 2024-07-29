После локализации производства в России, Forthing T5 Evo потерял 21 "лошадку"

Производители легковых автомобилей все чаще стали переходить на локализацию производства в России с целью удешевления производственного процесса и, соответственно, стоимости транспортных средств.

© Wikimedia Commons

Китайский кроссовер Forthing T5 Evo является одной из таких моделей. Сборка кроссовера Forthing T5 Evo налажена в Калининграде, что позволило удешевить данную модель на 900 000 рублей в сравнение с версией, которую собирают в Китае.

Но со снижением стоимости кроссовер потерял мощность. Так, Forthing T5 Evo российской сборки комплектуется силовым агрегатом мощностью 176 лошадиных сил, в Китае данный кроссовер оснащается 197-сильным мотором. Коробка передач роботизированная семиступенчатая.

Кроссовер Forthing T5 Evo, собранный в Калининграде, оценивается производителем в 2 600 000 рублей и доступен только в одной комплектации. Ранее поставляемая модель из Китая была доступна в пяти комплектациях.

Forthing T5 Evo получил в своё оснащение такие опции как: система бесключевого доступна, система помощи при подъеме в гору и спуске, функцию экстренного торможения, подогрев переднего ряда сидений, русифицированную инновационную мультимедийную систему, встроенный видеорегистратор, парктроники, систему курсовой устойчивости, датчики давления в шинах и ряд иных опций.

Кроссовер Forthing T5 Evo положил старт новому направлению в развитии кроссоверов, которые стали современнее благодаря тому, что производитель стал выпускать их на совершенно новой модульной платформе, а также оснастил рядом ранее не доступных опций.

Напомним, что кроме кроссовера Forthing T5 Evo, после локализации производства в России также стала доступнее модель Forthing Yacht, стоимость на которую была снижена на 790 000 рублей.