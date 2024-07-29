На продажу выставили Mercedes-Benz S600 W140 с кузовом универсал и зеленым салоном

Время от времени на интернет-аукционах коллекционных автомобилей появляется что-то, что просто выходит за рамки привычного. Что-то внушающее благоговение, что-то, что сделано специально под вкус одного человека. Это одна из таких машин — универсал Mercedes-Benz S600 поколения W140 с абсурдно зеленым салоном.

Необычный автомобиль выставлен на аукцион британской компанией DK Engineering. К слову, эта фирма является эксклюзивным дистрибьютором McMurtry Automotive в Великобритании.

Универсал был создан компанией Falcon Design. За основу взяли S600L с длинной колесной базой, привезённый из Японии. Сложный процесс переделки в универсал включал интеграцию удлинённой крыши и задней двери от универсала E-класса S210. В отличие от почти всех серийных универсалов, задние сиденья тут фиксированные и не складываются.

Сочетание деталей от универсала S210 с формой W140 приводит к неожиданному результату: финальный образ выглядит одновременно неуклюжим, но при этом довольно убедительным.

И всё же белоснежный универсал S600 выглядит представительно, особенно на комплекте дисков AMG соответствующего цвета. Но вся эта монументальность мгновенно разрушается, стоит открыть любую из дверей и взглянуть на салон.

Интерьер тут выглядит совершенной дикостью. Несмотря на то, что коврики, консоли сидений и ремни безопасности черные, все остальное, включая деревянную отделку, выполнено в изумрудном цвете. Глазам действительно требуется минута или две, чтобы привыкнуть к таким ярким цветам.

О, и давайте не забывать, что это всё же S600, а это значит, что под капотом у него шестилитровый M120 V12, который использовался в Pagani Zonda C12. С правильным выхлопом этот легендарный V12 может звучать очень вкусно, а 402 лошадиные силы в стоковой версии даже сегодня выглядят внушительно.

Аукцион стартует 31 июля и закроется 7 августа. После его окончания мы узнаем, найдётся ли смельчак, который решится купить столь необычный автомобиль.