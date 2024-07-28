В Москве начинается церемония прощания с МотоТаней

На Троекуровском кладбище Москвы в эти минуты начинается церемония прощения с блогером Татьяной Озолиной (МотоТаней), трагически погибшей в аварии в Турции.

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Церемония будет проходить в траурном зале на Рябиновой улице. Задолго до ее начала к кладбищу стали съезжаться соратники МотоТани. Парковка постепенно заполняется байками. Уже к этой минуте, по приблизительным подсчетам, на кладбище собрались сотни людей, большая часть из них - байкеры.

Напомним, что после прощания тело Татьяны Озолиной будет кремировано. Блогера похоронят на ее родине в Омской области.