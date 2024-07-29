На «АвтоВАЗе» запланирована масштабная модернизация

Это связано с реализацией будущих проектов, говорится в сообщении автопроизводителя.

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"В течение единого корпоративного отпуска, который запланирован на период с 29 июля по 18 августа 2024 года, на предприятиях "Автоваза" и его дочерних компаниях будут проводиться работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, направленные на улучшение условий труда. Всего запланировано более 10 тысяч различных работ. Значительная часть из них касается реализации перспективных проектов," - подчеркивается в сообщении.



Например, будет модернизировано оборудование в цехе сварки Lada Vesta в рамках проекта Lada Aura. Кроме того, в рамках проекта Lada Iskra работы будут модернизированы цеха сварки и сборки, в том числе подготовки зон формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, а также стенды испытания готовых автомобилей.

Также пройду работы по оптимизации линии сборки Lada Niva, а на автозаводе «Лада Ижевск», где производится Lada Largus, планируется модернизация камеры окраски кузовов.

В компании отметили, что за время корпоративного отпуска запланировано создание запаса автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы завода. Запуск всех производственных линий запланирован на 19 августа, добавили на предприятии.

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