Родные и соратники простились с МотоТаней на Троекуровском кладбище

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве родные и соратники простились с блогером Татьяной Озолиной, известной всему байкерскому миру под псевдонимом МотоТаня.

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Церемония прощания начиналась в 11:05, но задолго до этого времени к кладбищу стали стягиваться желающие проститься. За полчаса до начала собрались около 300 человек, всех одновременно траурный зал вместить не мог. На церемонии присутствовала семья Татьяны, в том числе родители и сын.

Значительную часть участников церемонии составляли байкеры, многих из них Татьяна Озолина вдохновляла, для кого-то была наставником. Причем далеко не все знали МотоТаню лично. Но тысячи людей постоянно следили за ее блогом, поэтому воспринимали Татьяну как близкого друга.

Для соратников Татьяна стала настоящим образцом сильной и вместе с тем эффектной женщины.

"Она не ушла от нас. Ее от нас оторвали", - об этом говорили многие участники церемонии.



Байкеры выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах трагические гибели подруги, и привлекут виновного к ответственности.

После церемонии прощания, как стало известно "РГ", тело Татьяны кремируют на Хованском кладбище. Похороны состоятся на родине блогера, в Омской области.