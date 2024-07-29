Jetour представил бюджетный "паркетник" X50 для России, названа цена

Презентация Jetour X50 состоялась в рамках Chinese Motor Show 2024. Дебютным рынком для кроссовера станет Россия, поэтому кузов новинки имеет оцинковку, а пакет "зимних опций" включён в базовую комплектацию.

Jetour X50 - самая компактная модель бренда.

"Она ориентирована на активных молодых людей, предпочитающих харизматичный и динамичный дизайн, передовые и интуитивно понятные для пользователя технологии и системы безопасности, много полезного пространства и выгодное соотношение цена-качество", - объяснили позиционирование модели в пресс-службе марки.

Фото салона компания не предоставила, но то, каким будет интерьер модели X50, "РГ" показала ещё в апреле.

Длина X50 составляет 4397 мм, колёсная база - 2601 мм. Базовым силовым агрегатом для кроссовера станет 113-сильный атмосферник объёмом 1,5 литра и 5-ступенчатая МКП, альтернатива - турбоверсия мотора с отдачей 147 л.с. и 210 Нм и 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - передний.

Фото: Пресс-служба Jetour

В списке опций заявлены: мультимедиа с 10-дюймовы дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель, кондиционер, датчики света и дождя, система камер кругового обзора, подушки и шторки безопасности, ABS, ESC, система слежения за "мёртвыми" зонами, система удержания автомобиля в пределах полосы и другое оборудование.

Цена на Jetour X50 - от 1 990 000 рублей. Подробный прайс опубликуют позднее, ближе к старту продаж, который запланирован на сентябрь 2024 года. В России модель будет конкурировать BelGee X50, Kaiyi X3 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, "Москвичом 3", GAC GS3, Changan CS35 Plus.