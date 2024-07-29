Названы самые популярные рамные внедорожники с пробегом в России

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали данные о сделках на своей платформе за первое полугодие 2024 года и рассказали "Российской газете", какие рамные внедорожники предпочитают россияне.

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На эту категорию автомобилей приходится 2% всех покупок, совершенных в текущем году на платформе "СберАвто".

Большинство из них (97%) - машины с пробегом, а их медианная стоимость составляет 1,7 млн рублей. Чаще всего россияне приобретали рамные внедорожники 2012, 2018 и 2016 годов выпуска. 3% автомобилей, медианный чек на покупку которых равен 2,01 млн рублей, - новые.

Самыми востребованными оказались автомобили японских (38% всех приобретенных рамных автомобилей в 2024-м), южнокорейских (28%) и отечественных (22%) производителей. В число самых популярных моделей авто вошли Kia Sorento, УАЗ "Патриот" и Mitsubishi Pajero, которые россияне приобретали в среднем за 1,7 млн рублей, 1 млн рублей и 1,65 млн рублей соответственно.

Чаще всего рамные внедорожники покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. В Москве популярностью пользовались Kia Sorento (с медианным чеком в 1,99 млн рублей), Nissan Pathfinder (1,63 млн рублей) и Chevrolet Tahoe (900 тысяч рублей).

Жители Санкт-Петербурга предпочитали Kia Sorento (покупатели из Северной столицы выбирали автомобили этой модели поновее, поэтому медианный чек составил 2,74 млн рублей), Chevrolet Trailblazer (1,7 млн рублей) и УАЗ "Патриот" (1,39 млн рублей).

В Самарской области чаще всего покупали Kia Sorento (медианная стоимость - 1,8 млн рублей) и Chevrolet Tahoe (2,4 млн рублей). УАЗ "Патриот" с медианным чеком в 1,3 млн рублей оказался самым популярным в Пермском крае, за ним следуют Toyota Land Cruiser Prado 150 (3,66 млн рублей) и Toyota Fortuner (3,03 млн рублей). А также УАЗ "Патриот" лидирует в списке предпочтений жителей Ханты-Мансийского АО (1,6 млн рублей), вместе с Lexus GX 460 (1,9 млн рублей) и Kia Sorento (1,15 млн рублей).