Подсчитано, сколько принесет "утильсбор" в казну в 2024 году

Эксперт Шумский подсчитал, сколько принесёт утильсбор в казну в 2024. Совокупный объём доходов в российский бюджет составляет около 29 трлн рублей. Из этой суммы огромную часть приносят россияне посредством уплаты утилизационного сбора за новые автомобили. Как отметил Александр Шумский, по итогам 2024 года общая сумма сборов от ввезённых на территорию страны машин составит 1 трлн рублей.

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Также он напомнил, что в ближайшее время ставки вырастут ещё на 70-85%, а в последующие годы они будут индексироваться на 10-20% ежегодно.

«Если ещё недавно утильсбор составлял всего 3 400 рублей, то теперь за бюджетную машину типа Hyundai Solaris придется заплатить 300 600 рублей, а в 2025 году — уже 667 000 рублей. Ещё недавно за такие деньги новый Солярис продавали», — подчеркнул эксперт.



Он также подсчитал, что в будущем году утильсбор на BMW X6 составит 2 742 300 рублей, что является «ценой неплохой машины даже по сегодняшним временам». При этом никто не отменяет транспортный налог, ставки которого на немецкий кроссовер составляют около 150 000 в год.

«Понятное дело, что утилизировать машины по цене покупки нового авто никто не собирается, а утильсбор стал просто новым налогом», — уверен Шумский.



Отмечается, что формально ставки утилизационного сбора поднимают чтобы вынудить производителей строить заводы на территории России, однако сами компании не намерены этого делать. В том числе китайцы, для которых это может обернуться санкциями.