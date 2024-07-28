Компания Zeekr начала блокировать электромобили за пределами КНР

Компания Zeekr, премиальное подразделение концерна Zhejiang Geely Holding Group, приступила к блокировкам бортовых мультимедиа и центральных экранов в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах. Об этом пишет портал «Китайские автомобили».

По данным портала, ограничения будут распространены на все автомобили, произведённые после 15 июля.

Нарушители условий получат уведомление с предупреждением о том, что автомобиль находится за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре на покупку, уточнили журналисты. Кроме того, автолюбителю будет предложено вернуть машину на территорию КНР.

В том случае, если владелец авто не выполнит предписание, ему будет направлено второе уведомление. Одновременно с ним будут автоматически отключены функции центрального экрана.

В Zeekr пояснили, что мера принята для поддержки официальных продаж. В компании рекомендовали за возвратом средств обращаться к посредникам, продавшим автомобиль.