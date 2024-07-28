Nikkei Asia: к альянсу Honda и Nissan присоединится Mitsubishi

Концерн Mitsubishi Motors намеревается присоединиться к альянсу между Honda и Nissan, пишет Nikkei Asia.

© Nissan

По данным портала, в первом квартале 2024 года представители компаний Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве и начали переговоры с Mitsubishi.

Предполагается, что стороны в настоящее время обсуждают вопросы стандартизации программного обеспечения, соотношения и дополнения линеек.

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota также активно занимается созданием альянсов в стране, уточнили журналисты.

В частности, автогигант объединился с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Общим объем продаж достиг 16 млн автомобилей, в то время, как Honda и Nissan продали 7,54 млн транспортных средств, а продажи Mitsubishi Motors составили 0,8 млн штук.