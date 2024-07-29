К российской госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" впервые подключили Tesla Cybertruck

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. К российский госинформсистеме аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили первый электропикап Tesla Cybertruck. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Впервые к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключился новейший электропикап Tesla Cybertruck. Суммарно к госинформсистеме аварийного оповещения подключено более 680 электромобилей Tesla", - отметили в пресс-службе.

Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС", с 2017 года являются неотъемлемой частью конструкции всех новых транспортных средств и ввозимых в Россию автомобилей, напомнили в компании. При тяжелых ДТП кнопка SOS в среднем за 19 секунд автоматически передает координаты и общие данные об автомобиле. Например, информация о типе используемого топлива помогает принять решение по локализации возможного возгорания. "Это особенно важно в столичном регионе, где на дорогах помимо нового Tesla Cybertruck еще более 9 тысяч электромобилей", - добавили в АО "ГЛОНАСС".

"Рост автопарка подключенных автомобилей повышает защищенность жизней и здоровья все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов. "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает тысячи жизней, экстренным службам передано уже более 390 тысяч аварийных вызовов с точными координатами мест происшествий и общими характеристиками автомобилей, что экономит драгоценное время для спасения", - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, слова которого привела пресс-служба.