В Россию привезли кроссовер Nissan Kicks с простым мотором и хорошим прайсом

В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks за 2,06 млн рублей.

© За рулем

В России расширился ассортимент комплектаций бюджетного кроссовера Nissan Kicks: если ранее купить можно было гибридную версию, то теперь доступен вариант с обычным атмосферным бензиновым мотором. Такой автомобиль 2024 года выпуска дилер из Владивостока продает за 2,055 млн рублей.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Он сочетается с вариатором, а привод передний. В комплектации Ultimate за 2,055 млн рублей есть шесть подушек безопасности, медиасистема с крупным экраном, климат- и круиз-контроль, система кругового обзора, многофункциональное рулевое колесо с обогревом, люк, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.