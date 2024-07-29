УАЗ приостановил производство внедорожников

Как сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу УАЗа, завод в Ульяновске приостановил производство машин на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 29 июля по 4 августа.

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По итогам первых шести месяцев 2024 года предприятие выпустило 19 249 автомобилей. Главным хитом УАЗа остается семейство СГР (старый грузовой ряд), который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики". Россияне приобрели 6,68 тысячи этих малотоннажников (+24,2%).

Продажи "Патриотов" в первом полугодии составили 4936 единицы (+20,4%), "Пикапов" - 2187 единицы (+39,4%).

Ранее стало известно, что УАЗ сообщил об улучшении качества деталей для подвески. Также проходила информация, что УАЗ запустит производство нового "Патриота" в 2025 году.