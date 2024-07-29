В России официально представили кроссовер Jetour X50

Состоялась российская премьера кроссовера Jetour X50. В Москве раскрыли стартовую цену «бюджетника», который может бросить вызов Geely Coolray и богатым комплектациям Lada Vesta. Базовая версия с полуторалитровым «атмосферником» (114 сил) и 5-ступенчатой «механикой» оценена в 1 990 000 рублей. Также заявлены две комплектации с турбомотором того же объёма (147 сил) и шестиступенчатым преселективным «роботом», но их цены не раскрываются.

Любопытно, что Jetour назвал свой кроссовер в точности, как первенца бренда BelGee — обе конкурирующие модели именуются X50. По габаритам новинка Jetour сравнима и с Haval Jolion, и с белорусским аналогом Coolray: длина кузова — 4,4 метра. В активе X50 дорожный просвет 186 миллиметров и безальтернативная задняя «многорычажка». Базовая версия по агрегатам унифицирована с Chery Tiggo 4 Pro: безнаддувный мотор 1.5 (114 сил, 138 Нм) и ручная коробка передач такие же.

© Jetour

Известно, что Jetour X50 прошёл адаптацию к России: заявлены оцинкованный кузов, увеличенный бачок стеклоомывателя и «тёплые» опции. Однако точное оснащение пока не раскрыто, и даже салон на официальных снимках до сих пор не показали. Интриги, впрочем, нет: коллеги успели запечатлеть салон новинки на прошлой неделе, и изнутри богато оснащённые «Жетуры» схожи по интерфейсу с Chery Tiggo 4 Pro, а различия — из области дизайна и функционала.

© Jetour

Старт продаж Jetour X50 ожидается в ближайшее время. Также на этот год запланирована премьера обновлённых X70 и X90 Plus, а у локализованного в Калининграде Jetour Dashing появится полный привод. В следующем году российскую гамму дополнят кроссовером T1 и внедорожником T3, причём обе новинки ещё не показали даже в Китае.