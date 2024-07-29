В Узбекистане снят с конвейера российский седан-бестселлер 2010-х. С конвейера сошел последний седан Chevrolet Lacetti: эпоха завершилась автомобилем с порядковым номером 487 104. Первые сообщения об отставке Lacetti (продавалась под именем Daewoo Gentra) появились четыре года назад, но устойчивый спрос позволял UzAuto раз за разом продлевать жизненный цикл. Однако 26 июля 2024 года двадцатилетняя история завершилась: преемником стал Chevrolet Onix.

И в Узбекистане, и в странах СНГ «бюджетник» General Motors стал народной моделью. Проверенный автомобиль подкупал размерами и необходимым набором опций. У дилеров до сих пор остаются Chevrolet Lacetti за 168—169 миллионов сум (1,15 миллиона рублей). За эти деньги покупатель получит 4,5-метровый седан с «атмосферником» 1.5, дисковыми тормозами «по кругу», ABS, двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений, гидроусилителем руля и независимой задней подвеской.

Выбирать можно коробку передач: «в базе» пятиступенчатая «механика», за доплату в 776 тысяч сум (5300 рублей) можно получить вариант с шестидиапазонным автоматом. Вариант с двумя педалями популярнее, так как локализованная узбекская «механика» грешит провалами между второй и третьей передачей. Среди опций только электрозеркала с обогревом (326 тысяч сум, или 2,2 тысячи рублей) и аудиосистема с Bluetooth (1,14 миллиона сум, или 7,8 тысячи рублей).

В 2024 году Chevrolet Lacetti разошлась в Узбекистане тиражом 20 тысяч штук. Теперь в этом сегменте эстафету примет более современный седан Onix: он компактнее, дороже и оснащается трёхцилиндровыми двигателями. Цены варьируются со 177 до 230 миллионов сум (1,2−1,57 миллиона рублей), но предусмотрены прямые скидки.