Высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург будет самоокупаемой

Проект высокоскоростной железной дороги Москва - Санкт-Петербург получил статус самоокупаемого, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими замами. Это открывает ему дешевое финансирование из Фонда национального благосостояния.

В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации проекта длиной в 680 километров. Новая магистраль с ее скоростью движения почти вдвое сократит время в пути между двумя крупнейшими городами страны. Теперь правительство приняло решение о включении проекта в перечень самоокупаемых. Такое решение позволит привлечь в его реализацию на возвратной основе до 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Общий же объем инвестиций в проект оценивается в сумму более двух триллионов рублей.

"Эти средства пойдут на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом", - отметил Михаил Мишустин.



Ставка на новую железнодорожную линию в правительстве большая. Как рассчитывает премьер, господдержка позволит ускорить строительство, которое откроет дополнительные возможности для целого ряда отраслей экономики: способствует динамичному развитию промышленных, машиностроительных, перерабатывающих и других предприятий, даст серьезный инновационный толчок в этой сфере, поможет нарастить грузопоток, увеличатся заказы, появятся новые рабочие места, а территории вдоль высокоскоростной ветки будут благоустроены, что повысит качество жизни людей.

Сообщил Михаил Мишустин об утверждении обновленной Стратегии развития минерально-сырьевой базы. Период планирования в этой сфере продлен сразу на 15 лет - до 2050 года. Председатель правительства напомнил, что в условиях современных вызовов промышленность страны активно модернизируется, заводские мощности расширяются, внедряются новые технологии.

"Важно в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок", - заявил Мишустин.



Перед геологоразведкой стоят задачи на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для развития приоритетных отечественных производств, потому что спрос на них, по его словам, будет значительно увеличиваться на фоне ускоренных темпов роста оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической промышленности, строительного сектора. "Цели обозначены. Важно без промедления подготовить план действий и приступить к его практической реализации", - распорядился премьер-министр.

Глава правительства также подвел итог своей рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. За пять дней было осмотрено большое количество социальных объектов и предприятий, уделил Мишустин внимание развитию аэропортов. Главы дальневосточных регионов отдельно представили доклады по реализации мастер-планов развития городов.

"В них вошли инициативы, которые предусматривают обновление образовательной инфраструктуры, здравоохранения, туристических, транспортных объектов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробно обсудим планы развития населенных пунктов округа осенью на стратегической сессии в правительстве", - заявил премьер.



"Главное - и дальше уделять приоритетное внимание вопросам улучшения качества жизни, развития экономики и социальной сферы дальневосточных и сибирских регионов, - обратился Михаил Мишустин к подчиненным. - По курируемым направлениям отслеживайте, как такая работа идет с учетом тех поручений, которые даны и будут оформлены по итогам поездки в эти два округа".