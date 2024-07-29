Jaecoo анонсировал новый кроссовер J5 в РФ

Суббренд Chery рассказал о новой модели Jaecco J5.

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"Будущий кроссовер станет одной из самых громких премьер в своем классе", - заявили в пресс-службе производителя.

Известно, что размер колёсной базы автомобиля составляет 2620 мм. Таким образом, новинка займёт место под Jaecoo J7 стоимостью от 3,34 млн рублей на российском рынке в данный момент.

Jaecoo J5 будет представлен как в версиях с ДВС, так и в гибридных (HEV) и чисто электрических (BEV).

Пока опубликовано единственное официальное изображение-тизер, которое даёт представление о направленности в дизайне кроссовера.

"Силуэт модели отличают простые и естественные линии, характерные для натуральных ландшафтов. Дизайн вдохновлен монументальностью горных хребтов и стремительностью альпийских ручьев", - так охарактеризовал внешность J5 производитель.



На российском рынке Jaecoo J5 появится, и случится это в следующем году - информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе Jaecoo.

Тем временем к старту продаж готовится ещё один кроссовер от бренда Jetour, также входящим в состав Chery - Jetour X50 со стартовой ценой от 1,99 млн рублей.