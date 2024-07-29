Первый Tesla Cybertruck подключен к российской системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Электромобили Tesla Cybertruck подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС". Пресс-служба АО "ГЛОНАСС" сообщила о подключении к госинформсистеме аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" первого новейшего электропикапа Tesla Cybertruck.

С 2017 года устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС", являются неотъемлемой частью конструкции всех новых транспортных средств и ввозимых в Россию машин. При критичном ДТП кнопка SOS автоматически передает данные о машине и её местоположении в среднем за 19 секунд. Так, информация о типе используемого топлива помогает принять решение по локализации возможного возгорания.

В компании отметили, что это очень важно в ситуации, когда только в столичном регионе на дороги выходит более девяти тысяч электромобилей, помимо нового Tesla Cybertruck.

По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, экстренным службам передано более 390 тысяч аварийных вызовов с точными координатами мест ДТП и общими характеристиками машин, что сэкономило время для спасения людей, оказавшихся в тяжелых ситуациях, требующих оперативного реагирования.