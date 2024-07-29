В России занимаются локализацией 6-ступенчатой «механики» для «Патриота»

Завод компании «Соллерс» собрал тысячную коробку передач. С недавнего времени такими трансмиссиями оснащают грузовички Sollers Argo, а в перспективе — весь лёгкий коммерческий транспорт марки. Кроме того, со временем этот агрегат также примерит рестайлинговая версия внедорожника УАЗ «Патриот», премьера которого должна состояться до конца этого года.

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От старта проекта до выпуска первой пилотной партии агрегатов прошло менее восьми месяцев. Сейчас поэтапно наращиваются объёмы выпуска: до конца года должно быть сделано 8500 коробок. В последующем годовые тиражи должны достигнуть 50 тысяч штук.

В данный момент завод «Соллерс Производство Трансмиссий» занимается только сборкой и испытаниями агрегатов. Но уже завершена работа по локализации литья и мехобработки картеров. Чтобы реализовать этот проект, было вложено 600 миллионов рублей.

Между тем, на автозаводе УАЗ, который принадлежит компании «Соллерс», отремонтировали крыши, дороги и санузлы: на предприятии активно занимаются улучшением условий труда персонала.