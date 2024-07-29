В России занимаются локализацией 6-ступенчатой «механики» для «Патриота»
Завод компании «Соллерс» собрал тысячную коробку передач. С недавнего времени такими трансмиссиями оснащают грузовички Sollers Argo, а в перспективе — весь лёгкий коммерческий транспорт марки. Кроме того, со временем этот агрегат также примерит рестайлинговая версия внедорожника УАЗ «Патриот», премьера которого должна состояться до конца этого года.
От старта проекта до выпуска первой пилотной партии агрегатов прошло менее восьми месяцев. Сейчас поэтапно наращиваются объёмы выпуска: до конца года должно быть сделано 8500 коробок. В последующем годовые тиражи должны достигнуть 50 тысяч штук.
В данный момент завод «Соллерс Производство Трансмиссий» занимается только сборкой и испытаниями агрегатов. Но уже завершена работа по локализации литья и мехобработки картеров. Чтобы реализовать этот проект, было вложено 600 миллионов рублей.
Между тем, на автозаводе УАЗ, который принадлежит компании «Соллерс», отремонтировали крыши, дороги и санузлы: на предприятии активно занимаются улучшением условий труда персонала.