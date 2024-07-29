В 2024 году россияне удвоили траты на новые автомобили

Затраты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 2,27 трлн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Эта сумма вдвое больше той, которая была потрачена на новые легковые машины в России в первом полугодии 2023 года (1,1 трлн рублей). Росту финансовой емкости российского авторынка способствовало увеличение продаж новых машин, а также цен на них, уточняет «Автостат».

В январе-июне 2024 года продажи новых машин в России увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую сумму в первом полугодии россияне потратили на покупку отечественных Lada — 266,3 млрд рублей. На втором месте по выручке китайский бренд Geely (255,7 млрд рублей). На покупку Haval россияне потратили 214,5 млрд рублей, на Chery — 213,4 млрд рублей, на Changan — 140,2 млрд рублей.

На шестом месте по выручке оказался китайский LiXiang, машины которого офциально в Россию не поставляются. На покупку люксовых электрокроссоверов этого бренда россияне потратили 107,2 млрд рублей.