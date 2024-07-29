Zeekr устроил жесткий краш-тест минивэна с 19-тонным самосвалом. Одну и ту же машину — однообъёмник 009 с макененами на всех трёх рядах — испытали, сымитировав удары и спереди, и сзади. Сначала электрокар Zeekr на скорости 60 км/ч «догнал» трёхосный грузовой автомобиль; спустя несколько мгновений в минивэн сзади со скоростью 55 км/ч врезался среднеразмерный 1,8-тонный кроссовер. По сути в одном краш-тесте смоделированы условия двух!

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Инженеры Zeekr не стали упрощать задачу: самосвал выбрали без противоподкатного бруса, то есть удар минивэна с полукапотной компоновкой пришёлся прямо в борт, а на прочность испытали передние стойки. Усложнило задачу то, что повторное столкновение с кроссовером произошло не сразу, то есть подушки безопасности могли начать сдуваться.

По мировым методикам краш-тестов каждое столкновение на скорости 55-60 км/ч является отдельным испытанием, то есть один и тот же автомобиль с разных сторон не бьют. Манекены тоже редко располагаются на всех трёх рядах: обычно оценивают безопасность седоков спереди и сзади, без учёта «галёрки». Zeekr 009 выдержал жёсткий тест: и передние, и боковые двери открылись, тяговый аккумулятор лишен опасной деформации, водитель и пассажиры не получили серьезных травм.

Необычные краш-тесты становятся «визитной карточкой» китайских марок. Помимо традиционных испытаний по общепринятым методикам в КНР проявляют креатив. Exeed сбросил кроссовер ET с высоты девятиэтажного дома на стальную плиту, а Geely Monjaro выдержал падение 2,2-тонного контейнера на крышу. В случае с Zeekr 009 необычное видео может стать частью кампании по продвижению обновлённого минивэна.