Названы самые продаваемые автомобили Haval в России

Автомобили, выпускаемые под брендом Haval, пользуются на российском рынке довольно большой популярностью, это подтверждается ростом продаж.

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Так, с начала 2024 года спрос на китайские легковые автомобили, выпускаемые под брендом Haval, увеличился в 2,1 раза в сравнение с 2023 годом. Чаще всего российские автолюбители выбирали для приобретения модель Haval Jolion.

По статистическим данным в прошлом месяце было приобретено 15 210 новых транспортных средств, выпускаемых китайским производителем Haval, данный показатель больше числа распроданных транспортных средств 2023 года на 83,7%. При этом по итогам первого полугодия 2024 года было реализовано 81 450 единиц автомобилей. Данный показатель продаж позволил китайской марке Haval стать самой продаваемой на российском рынке с начала года. Всего на долю продаж на бренд Haval отведено 11,3%, в 2023 году на данную марку приходилось только 9,6%.

Китайский кроссовер Haval Jolion за первые шесть месяцев текущего года был реализован на российском рынке в количестве 35 219 единиц транспортных средств, это на 82,6% больше чем за первое полугодие 2023 года. Второе место по числу покупательской востребованности занял автомобиль Haval M6 с показателем продаж в 17 019 единиц транспортных средств. Третье место отдано Haval Dargo с числом продаж в 10 748 автомобилей.

Автомобили марки Haval стали самыми востребованными по одной причине, они адаптированы к российским условиям эксплуатации.

Напомним, что в текущем месяце Great Wall объявил о начале старта продаж на российском автомобильном рынке новой флагманской модели Haval H9, которая получила в свое оснащение рамную конструкцию. В движение новый Haval H9 будет приводить 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 218 лошадиных сил или 2,4-литровый мотор мощностью 184 лошадиные силы на выбор.