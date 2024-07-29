Перечислены автомобили, которые незаметно покинули российский рынок

Российский автомобильный рынок продолжает трансформироваться. Каждый месяц к нам официально привозят по несколько моделей. Но это не значит, что машины не покидают нас. "Газета.ru" перечислила автомобили, который ушли из РФ в 2024 году.

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Так, в список попал кроссовер GAC GS5 - об уходе этого "паркетника" с нашего рынка первой сообщала "РГ".

Марка Changan лишилась сразу трех машин: со сцены сошли CS35 Plus, СS55 и CS75 FL.

Внедорожник Haval H9 первого поколения уступил место автомобилю второй генерации. Продажи последнего начнутся в третьем квартале этого года. Haval также начал предлагать россиянам обновленный Jolion.

У АвтоВАЗа в разряд "архивных моделей" переехало две модификации Lada Granta - хетчбэк и универсал.

Пикап T6 выбыл из модельной линейки JAC - ему на смену пришли T8, T8 Pro и Т9.

Ранее "РГ" сообщала, что россияне не видят отличий между китайскими автобрендами.

С января по июнь в России было реализовано 414 740 легковых автомобилей из КНР - на 143% больше, чем за тот же период 2023 года.