Объявлены цены на абсолютно новый Renault Duster

Абсолютно новый Renault Duster: все цены и старт продаж. «Бюджетник» третьего поколения под брендом Dacia доступен к заказу с весны, а в Турции модель впервые предложена с логотипом Renault. Разница из области нюансов: к примеру, решётку радиатора украшает не лейбл, а надпись прописью.

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Прайс-лист в турецкой валюте впечатляет: базовый Duster стоит 1 249 000 лир (38 тысяч долларов), а полноприводная версия обойдётся в 1 580 000 лир (48 тысяч долларов).

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По технике румынская Dacia для Европы и французский Renault для Турции идентичны: у начальных версий битопливная «турботройка» 1.0 (100 сил) с 6-ступенчатой «механикой», альтернатива — двухпедальный самозаряжаемый гибрид на основе «атмосферника» 1.6 (145 сил), а полный привод есть только у топ-версии с двигателем 1.2 (130 сил) и «механикой». Все варианты очень экономичные: заявленный расход топлива в смешанном цикле — 5-6 литров на 100 километров.

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Оснащение начальной версии небедное: есть 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и фонари, виртуальная панель приборов, медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, системы контроля полосы, распознавания дорожных знаков и автоматического торможения. При этом «в базе» задние барабанные тормоза, обычный кондиционер и нет подогревов, которые в Турции нужны не везде.

Богато оснащённый Renault Duster легко перешагнёт отметку 1 650 000 лир (50 тысяч долларов), но всё дело в специфической системе налогообложения Турции. К примеру, Mercedes-Benz E-Class с задним приводом и уникальным мотором 1.5 стоит почти 4,5 миллиона лир (136 тысяч долларов).