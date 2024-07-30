В Россию привезли люксовый рестайлинговый Range Rover Evoque

В России дилер продает рестайлинговый Range Rover Evoque за 11 млн рублей.

© Wikimedia Commons

Один из дилеров привез в Россию актуальную рестайлинговую версию второго поколения кроссовера Range Rover Evoque по цене 11 100 000 рублей. Машину привезли в страну по схеме параллельного импорта. Машина предлагается в предтоповой комплектации Dynamic HSE (лучше неё только версия Autobiography) с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и АКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».