Власти рассмотрят просьбу дилеров о переносе индексации утильсбора

Минпромторг РФ планирует рассмотреть обращение ассоциации автодилеров (РОАД) о переносе индексации утильсбора. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

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Уточняется, что соответствующую заявку рассмотрят в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом. Письмо было направлено 26 июля. Представители РоАД сочли необходимым поднять утильсбор не в этом году, а в 2025-м. Они обратились с такой инициативой к главе ведомства Антону Алиханову.

В обращении подчеркивается, что до начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома.

В середине текущего месяца стало известно, что утилизационный сбор на автомобили в стране разово увеличат на 70−85% с 1 октября 2024 года. Затем до 2030 года сумму утильсбора планируют увеличить в 3,9 раза от ныне действующего. Так, коэффициент его расчета поднимется до 58,62.