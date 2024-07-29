Гаишники начали штрафовать пользователей каршеринга за просроченный учет машин

Сотрудники ГИБДД начали штрафовать пользователей каршеринга за просроченный временный учет сдаваемых в краткосрочную аренду автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Омбудсмен такси».

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По его данным, у многих автомобилей одного из крупных каршеринговых операторов в начале июля истек срок временной регистрации автомобилей, ранее взятых в лизинг. Зная это, инспекторы ДПС начали привлекать водителей каршеринговых машин к административной ответственности. За такое нарушение на водителей налагают штраф в 500 рублей, однако при повторном нарушении предусмотрена более строгая мера — штраф в 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок, напоминает «Омбудсмен такси».

В подтверждение Telegram-канал опубликовал фото свидетельства о регистрации (СТС) каршерингового автомобиля, у которого в графе «Особые отметки» указан срок действия до 7 июля 2024 года.