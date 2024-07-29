Редкий BMW M3 CRT выставили на продажу

В США продают один из самых редких BMW M3. Седан M3 CRT в кузове E90 выпустили для демонстрации возможностей использования в конструкции машин композитных материалов. Из углепластика в CRT были сделаны капот, крыша, элементы воздухозаборника в переднем бампере, спинки передних сидений и спойлер на крышке багажника. Были и другие новшества вроде регулируемых амортизаторов и перекалиброванной системы стабилизации. Даже двигатель у CRT был не обычный, а от купе M3 GTS.

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Американский дилер Enthusiast Auto Group выставил на продажу одну из самых редких BMW M3 (E90) — CRT. Аббревиатура расшифровывается как Carbon Racing Technology. Всего было выпущено 67 таких машин, а главной причиной их появления стало желание немцев показать новые технологии изготовления деталей из углепластика. Например, капот сделали из двух CFRP-панелей с сердечником из арамидных сот. В случае со спинками передних сидений соты были из переработанной бумаги. Это позволило сэкономить 45 килограммов массы, а с учетом установленного оборудования — все 70.

© BMW

© BMW

© BMW

Под капот M3 CRT прописался двигатель от M3 GTS (E92) — «восьмёрка» 4.4 мощностью 450 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента, пару которой составил семиступенчатый «робот» M DCT с функций Drivelogic. Заодно седану досталась спортивная выхлопная система с титановым глушителем, амортизаторы с раздельными регулировками сжатия и отбоя, усиленный задний подрамник, шестипоршневые тормозные механизмы и задние сидения с улучшенной боковой поддержкой.

© BMW

© BMW

© BMW

Все M3 CRT красили в эксклюзивный «металлик» Frozen Polar Silver в сочетании с акцентами Melbourne Red. Стандартное оснащение включало мультимедиа Professional с навигацией, аудиосистему BMW Individual, сигнализацию и парковочные датчики спереди и сзади. На момент выхода за машину просили 139 тысяч евро, сейчас — почти 250 тысяч. Причины понятны: лимитированный тираж (из 67 машин сейчас осталось меньше 50) и статус янгтаймера. Кроме того, этот экземпляр M3 CRT отличается небольшим пробегом — 4330 километров.