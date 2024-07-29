В Белоруссии начали продажи китайского преемника Mitsubishi Delica

В Беларуси начали продажи китайского преемника Mitsubishi Delica. Местный импортёр Dongfeng вывел на рынок модель M5 — локализованный в Поднебесной однообъёмник на платформе Mitsubishi Delica. «Пятёрку» предложат в формате цельнометаллического фургона или микроавтобуса с семью и девятью посадочными местами. Цены стартуют с 85 500 белорусских рублей (2,24 миллиона российских рублей), то есть новинка почти вдвое дешевле «Газели-NN».

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Dongfeng M5 представляет собой дальнейшее развитие Southeast Delica второй половины 1990-х. Это автомобиль с задним приводом, продольным расположением двигателя и безальтернативной «механикой». Фургон предлагается с атмосферным мотором 1.6 (122 силы) и 5-ступенчатой коробкой передач, микроавтобус — с турбодизелем 2.0 (190 сил) и 6-ступенчатой трансмиссией. Причём доплата за пассажирскую версию составляет всего 1000 белорусских рублей (26 тысяч российских рублей).

© Dongfeng

Базовая комплектация небедная: у микроавтобуса два кондиционера, аудиосистема с Bluetooth, регулировка руля в двух плоскостях, подушка безопасности водителя и парктроники. За доплату можно получить отделку кресел экокожей, электрозеркала с обогревом, легкосплавные диски, медиасистему с 10,25-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида. Топ-версия Dongfeng M5 стоит 90 500 белорусских рублей (2,37 миллиона российских рублей). Для сравнения 19-местная «Газель-NN» под брендом МАЗ обойдётся в 154 320 белорусских рублей (4,0 млн рублей российских).

У всех «пятёрок» общий кузов с трёхметровой колёсной базой, и разных вариантов пока не обещано. Адаптация к белорусскому рынку пока сводится к установке защиты днища и полноразмерного запасного колеса. В России аналог M5 должен появиться в электрическом виде под маркой Evolute i-VAN.