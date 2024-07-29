Названы проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей

Данные опроса не подтвердили основные претензии к электрокарам. Компания VerticalScope провела исследование, в результате которого выяснилось, что утверждение о более частых поломках электромобилей по сравнению с машинами с ДВС, не более, чем миф.

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В ходе исследования было опрошено 1200 владельцев электромобилей. Стало известно, что число водителей, кто столкнулся с проблемами, которые не позволили машине продолжить движение, — только 9,1%. Чаще всего проблемы возникали с механикой. Респонденты признались, что чаще всего неисправности возникают с механикой.

С поломками подвески, компонентов системы привода или охлаждения батарей столкнулись 6,4% респондентов. О проблемах с программным обеспечением рассказали 2,1% опрошенных. Аналогичные неполадки знакомы и водителям традиционных автомобилей с большим количеством электронных компонентов.

Что же касается быстрой разрядки батареи, то только 0,6% владельцев электромобилей подтвердили, что знакомы с этой проблемой.

Также опрос выяснил, что владельцы электромобилей Tesla и BMW реже сталкиваются со сложностями. Только 7% и 5% соответственно сталкивались с перечисленными выше проблемами. Чаще других на неисправности жаловались обладатели моделей электрокаров General Motors, Fisker и Nissan.