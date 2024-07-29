Правительство поддержало идею ввести скидку на штраф за неоплаченную парковку

В России могут снизить вдвое штраф за неоплаченную парковку. Идею распространить 50-процентную скидку на парковочный штраф на этот раз подало заксобрание Санкт-Петербурга. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и уже поддержан правительством РФ, пишет «Коммерсантъ». Согласно ему, регионы смогут вводить дисконт на своевременную оплату штрафа (в течение 20 дней после вынесения постановления) за нарушение правил пользования платными парковками.

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На сегодняшний день такая скидка распространяется только на штрафы за нарушения ПДД, за исключением грубых. Дисконт ввели восемь лет назад, и в следующие годы собираемость штрафов заметно выросла — с 82 процентов в 2016-м до 90 процентов в 2023-м. Причем наименее охотно оплачиваются штрафы, на которые не действует скидка.

Штрафы за нарушения правил парковки по своей правовой природе похожи на обычные, отмечают депутаты. Принятие закона о скидках унифицирует правоприменительную практику, а также повысит долю оплачиваемых штрафов.

Самый большой штраф за неоплаченную парковку сейчас платят москвичи — пять тысяч рублей. Стоит отметить, что власти столицы пока не отреагировали на предложение ввести скидку. По три тысячи взимают с водителей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, по 2,5 тысячи — в Тюмени и Туле, 1,5 тысячи в Севастополе, по одной тысяче — в Чебоксарах и Твери.

Подобные идеи уже не раз звучали со стороны думских депутатов. В феврале похожий проект внесла на рассмотрение в парламент ЛДПР, отметив, что штраф слишком обременителен в условиях падения реальных доходов. Однако в июне его отклонили, так как авторы «не провели анализ правоприменительной практики и не привели статистику».