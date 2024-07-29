Правительство поддержало идею ввести скидку на штраф за неоплаченную парковку
В России могут снизить вдвое штраф за неоплаченную парковку. Идею распространить 50-процентную скидку на парковочный штраф на этот раз подало заксобрание Санкт-Петербурга. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и уже поддержан правительством РФ, пишет «Коммерсантъ». Согласно ему, регионы смогут вводить дисконт на своевременную оплату штрафа (в течение 20 дней после вынесения постановления) за нарушение правил пользования платными парковками.
На сегодняшний день такая скидка распространяется только на штрафы за нарушения ПДД, за исключением грубых. Дисконт ввели восемь лет назад, и в следующие годы собираемость штрафов заметно выросла — с 82 процентов в 2016-м до 90 процентов в 2023-м. Причем наименее охотно оплачиваются штрафы, на которые не действует скидка.
Штрафы за нарушения правил парковки по своей правовой природе похожи на обычные, отмечают депутаты. Принятие закона о скидках унифицирует правоприменительную практику, а также повысит долю оплачиваемых штрафов.
Самый большой штраф за неоплаченную парковку сейчас платят москвичи — пять тысяч рублей. Стоит отметить, что власти столицы пока не отреагировали на предложение ввести скидку. По три тысячи взимают с водителей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, по 2,5 тысячи — в Тюмени и Туле, 1,5 тысячи в Севастополе, по одной тысяче — в Чебоксарах и Твери.
Подобные идеи уже не раз звучали со стороны думских депутатов. В феврале похожий проект внесла на рассмотрение в парламент ЛДПР, отметив, что штраф слишком обременителен в условиях падения реальных доходов. Однако в июне его отклонили, так как авторы «не провели анализ правоприменительной практики и не привели статистику».