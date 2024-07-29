Новый Haval H9 уже появился у дилеров в России

Как сообщают "Китайские автомобили", новое поколение Haval H9 уже появилось у дилеров в нашей стране.

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По предварительной информации, старт продаж намечен на 9 августа. Пока речь идет о машинах китайской сборки.

Также стали известны цены. Как уточняет источник издания, стартовая стоимость машины составляет 4 299 000 рублей. Цены остальных трёх исполнений - 4 599 000, 4 899 000 и 5 299 000 рублей.

Наряду с бензиновым двигателем 2,0 литра (218 л.с., 380 Нм) и 8-ступенчатым "автоматом" будет доступен новый турбодизель 2.4 литра (184 л.с., 480 Нм), агрегатированный 9-скоростной АКП. Система автоматического полного привода включает в себя пониженную передачу и блокировку переднего и заднего дифференциалов.

Ранее "РГ" сообщала, новый Haval H9 станет второй моделью в дилерской сети Haval Pro, где в настоящее время представлен Haval H3, и возглавит линейку кроссоверов и внедорожников повышенной проходимости.