На автомобиль Tesla упала рыба и разбила электрокар

В штате Нью-Джерси, США, рыба упала с неба и разбила лобовое стекло машины Tesla. Об этом сообщает ABC News.

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Владельцы машины Синтия и Джефф Левин сначала услышали какой-то грохот, а потом звук автомобильной сигнализации. Они вышли проверить их припаркованную на улице машину и увидели разбитое стекло. Синтия заметила, что на нем осталось нечто, похожее на рыбью чешую и кровь.

Позже по записям камер Левины поняли, что их машину повредила рыба. Они предполагают, что она вывалилась из клюва пролетавшей мимо птицы: на заднем дворе пары гнездятся орлы. После случившегося Джефф в шутку обратился к пернатым и призвал их не бросать рыб на его машину, поскольку теперь она застрахована.

Ранее сообщалось, что 2023 году упавшая с неба рыба обесточила целый район в штате Нью-Джерси. Предположительно, на трансформатор ее уронила хищная птица.