Jaecoo J5 готовится к производству. Кузов кроссовера сняли на фото на заводе

Накануне стало известно о скорой премьере компактного кроссовера Jaecoo J5, который появится в том числе и в России. Теперь в компании заявили о прохождении важной вехи - сварке "белого кузова" (Body in White, BIW).

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"BIW является наиболее важной частью производственного цикла автомобиля. На данном этапе все детали автомобиля из листового металла свариваются вместе и формируют каркас для основных компонентов, таких как двигатель и подвеска", - объяснили в компании.



О новом Jaecoo J5 известно немного. Дизайн показан только на скетче, на котором автомобиль изображён практически в профиль. Модель мелькала на пиктограммах планах по развитию бренда, из которых следует, что J5 будет похож фронтальной частью на Jaecoo J7.

Длина автомобиля составляет 4350 мм (чуть крупнее Chery Tiggo 4 Pro), а размер колёсной базы равен 2620 мм. В основе модели лежит известная платформа T1X, на которой построены Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Omoda C5, Exeed LX и другие модели.

Представители марки заявили, что Jaecoo J5 будет представлен в нескольких версиях: с ДВС без довесков, гибрид, электрокар.

Ранее "РГ" рассказала о перспективах появления Jaecoo J5 в России.