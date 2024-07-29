Как дальнобойщикам упростили поездки в Китай

Власти РФ одобрили проект договора, упрощающий передвижение дальнобойщиков между Россией и КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Документ вносит изменения в соглашение между правительствами РФ и КНР по облегчению поездок граждан. К настоящему моменту в стране разработали проект протокола. Власти считают необходимым изменить в соглашении статью 13, определяющую для дальнобойщиков РФ и Китая правила въезда в обе страны.

Профессиональным водителям можно пересекать границу по многократным визам, выдающимся на основании нот или официальных писем. Требуемые документы теперь можно получить в целом ряде ведомств, хотя раньше таких было значительно меньше.

От РФ это представительства МИД, министерство транспорта и подведомственные ему организации с их региональными филиалами, от КНР – МИД, канцелярии иностранных дел провинциального уровня, министерство транспорта и уполномоченным им компетентные транспортные органы провинциального уровня.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Китай активно инвестирует в строительство дорог и мостов в России.