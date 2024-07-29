Toyota скоро обновит внедорожник Land Cruiser FJ

Toyota объявила о скором выпуске нового внедорожника Land Cruiser FJ, который будет прямым конкурентом Suzuki Jimny. Производство новой модели начнется в ноябре в Таиланде, и она предназначена для тех, кто ищет компактный, но мощный автомобиль. Land Cruiser FJ, базирующийся на платформе от пикапа Hilux Champ, предложит кузов на раме и стилистику, напоминающую классические модели Toyota, сообщает 32cars.ru.

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Вдохновение для дизайна почерпнуто из концепта Compact Cruiser EV, который отличается прямыми линиями и квадратной формой кузова. По размерам новый Land Cruiser FJ превзойдет четырехдверный Suzuki Jimny, с колесной базой в 2750 мм против 2590 мм у Jimny и общей длиной около 4,5 метров. Это позволит ему предложить больше пространства и удобства. Toyota планирует оснастить новинку разнообразными моторами, включая 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л.с. и 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 166 л.с. Эти двигатели уже используются в моделях Hilux и Prado.

Кроме того, будут доступны гибридные и полностью электрические версии. Все модификации будут комплектоваться автоматической коробкой передач и системой полного привода с несколькими режимами работы. Запуск Land Cruiser FJ в продажу станет значимым событием для рынка внедорожников, учитывая репутацию Toyota в производстве надежных и мощных автомобилей.