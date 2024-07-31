Легендарный производитель автокресел Recaro обанкротился

Производитель автокресел Recaro просит признать себя банкротом. Как пишет Automobilwoche, заявление о банкротстве подало подразделение Recaro Automotive, которое занимается автомобильными сиденьями, а Recaro Aircraft Seating, выпускающая кресла для самолетов, продолжает работать в прежнем режиме. Финансовые проблемы не затронули и структуру компании, отвечающую за игровую и офисную мебель.

© Motor.ru

У Recaro Automotive проблемы начались уже давно, после того, как ее продали частной инвестиционной компании в 2020 году. Немецкие СМИ пишут, что сотрудникам, которых насчитывается 215 человек, даже приходилось отказываться от зарплаты, чтобы «сохранить экономическую стабильность Recaro».

Однако это, по всей видимости, не помогло, и 29 июля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд немецкого Эсслингена. Эта новость стала неожиданной как для работников Recaro, так и для профсоюза IG Metall.

Carscoops пишет, что банкротство Recaro может обернуться проблемами для автопроизводителей, выпускающих спорткары. Дело в том, что в настоящее время на рынке нет достойного поставщика гоночных кресел, который мог бы быстро заменить Recaro.

Стоит отметить, что Recaro Automotive — не единственная компания в автомобильной промышленности, которая испытывает финансовые трудности прямо сейчас. С заявлением о банкротстве в суд Ротвайля обратился и производитель колес BBS, поставщик Porsche, BMW, Mercedes-Benz и других автопроизводителей.

Сообщается, что BBS нечем выплачивать зарплату своим сотрудникам, выплаты задерживают уже два месяца подряд. Это пятая подобная ситуация для BBS — компания оказывалась в затруднительном положении в 2007, 2010, 2020 и 2023 годах.