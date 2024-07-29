Фотопост: много красивых автомобилей на Tuning Open Fest 2024

Жара на Tuning Open Fest
В Подмосковье на территории комплекса Round Lake состоялся Tuning Open Fest-2024. Впервые TOF был проведён в 2015 году, и с тех пор этот ежегодный фестиваль особенно популярен и у участников, и у посетителей. Секрет прост - его формат представляет собой пляжный open-air в самый разгар лета. Да-да, это означает озеро, пляж, множество эксклюзивных автомобилей, сцену с музыкой и насыщенную развлекательную программу. Мы подготовили фотогалерею с самыми яркими машинами фестиваля.
Площадка фестиваля Tuning Open Fest традиционно делится на тематические зоны, собирающие вместе автомобили из разных стран мира.
Здесь представлены как доработанные проекты, представляющие собой самые разнообразные направления тюнинга, так и уникальные машины в заводском состоянии.
На пляж приезжают все: заниженные автомобили с дерзкими обвесами, шоу-кары, джипы, монстры автозвука и пр.
Особые места отводятся клубным зонам. TOF – отличный повод встретиться большой компанией.
Например, Little Beetle Club VW – постоянные участники фестиваля.
Чтобы принять участие в выставочной экспозиции, нужно подать заявку.
Автомобили проходят тщательный отбор и допускаются лучшие из лучших.
Именно поэтому, отправляясь на Tuning Open Fest, сомнений быть не может – все машины будут интересными и впечатлят.
Листайте галерею с TOF-2024.