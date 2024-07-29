Фотопост: много красивых автомобилей на Tuning Open Fest 2024

В Подмосковье на территории комплекса Round Lake состоялся Tuning Open Fest-2024. Впервые TOF был проведён в 2015 году, и с тех пор этот ежегодный фестиваль особенно популярен и у участников, и у посетителей. Секрет прост - его формат представляет собой пляжный open-air в самый разгар лета. Да-да, это означает озеро, пляж, множество эксклюзивных автомобилей, сцену с музыкой и насыщенную развлекательную программу. Мы подготовили фотогалерею с самыми яркими машинами фестиваля.

© Quto.ru

Площадка фестиваля Tuning Open Fest традиционно делится на тематические зоны, собирающие вместе автомобили из разных стран мира.

© Светлана Парфенова

Здесь представлены как доработанные проекты, представляющие собой самые разнообразные направления тюнинга, так и уникальные машины в заводском состоянии.

© Светлана Парфенова

На пляж приезжают все: заниженные автомобили с дерзкими обвесами, шоу-кары, джипы, монстры автозвука и пр.

© Светлана Парфенова

Особые места отводятся клубным зонам. TOF – отличный повод встретиться большой компанией.

© Светлана Парфенова

Например, Little Beetle Club VW – постоянные участники фестиваля.

© Светлана Парфенова

Чтобы принять участие в выставочной экспозиции, нужно подать заявку.

© Светлана Парфенова

Автомобили проходят тщательный отбор и допускаются лучшие из лучших.

© Светлана Парфенова

Именно поэтому, отправляясь на Tuning Open Fest, сомнений быть не может – все машины будут интересными и впечатлят.

© Светлана Парфенова

Листайте галерею с TOF-2024.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова