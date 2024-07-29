Renault обновит кроссовер Austral

Рестайлинговый Renault Austral впервые заметили во время дорожных тестов. Испанский Motor1.es публикует первые шпионские снимки обновленного кроссовера. Модель, которая вышла на европейский рынок в 2022 году и заменила собой Kajar, готовится к рестайлингу в середине жизненного цикла — премьера ожидается в начале 2025 года, а старт продаж будет дан следующим летом. Судя по обилию камуфляжа, в дизайне экстерьера произойдут изменения, ожидаются и обновки под капотом — силовые установки могут доработать, чтобы они соответствовали экологическому стандарту Евро-7.

© Motor.ru

Renault Austral — это кроссовер на общей с Nissan Qashqai платформе CMF-CD3, который на европейском рынке выступает в одном классе с Volkswagen Tiguan. Модель представлена как с передним, так и с полным приводом, а силовые установки у неё в той или иной мере электрифицированы. Европейцам могут выбирать между «турботройкой» 1.2 с 48-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid Advanced (130 л.с.) и «турбочетверкой» 1.3, которую дополняет 12-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid (140/160 л.с.). Есть и полноценный гибрид с установкой E-Tech, в составе которой 1,2-литровый ДВС, электромотор и батарея емкостью 1,7 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов составляет 200 лошадиных сил. Какие из перечисленных версий останутся в строю после обновления, пока неизвестно.

© Motor1.es

А вот некоторые предположения относительно изменений в экстерьере уже можно сделать. С рестайлингом преобразиться передняя оптика кроссовера, в частности, появятся ходовые огни в форме бумерангов, а также изменится рисунок радиаторной решетки. Обновления на корме будут точечными — вероятно, сзади преобразится лишь бампер, фонари же останутся прежней формы.

Скорее всего, для обновленного Austral предложат расширенный список оснащения, хотя кроссовер и сейчас предлагается с «богатым» набором оборудования. У него есть полноуправляемое шасси 4Control Advanced, 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, планшет мультимедийной системы диагональю 12 дюймов, 9,3-дюймовый проекционный дисплей, средняя подушка безопасности, которая раскрывается между водителем и пассажиром, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе, система автоматической парковки, камеры кругового обзора и многое другое.

Цены на актуальный Renault Austral начинаются от 35 тысяч евро (3,35 миллиона рублей по курсе сегодняшнего дня), а самый дорогой кроссовер в гамме обойдется в 46,1 тысячи евро (4,3 миллиона рублей). В России автомобиль, ввезенный в частном порядке, можно было купить за 5,9 миллиона рублей.