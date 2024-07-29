Новый доступный кроссовер Voyah Zhiyin сняли на фото

В третьем квартале 2024 года компания Voyah планирует выпустить кроссовер Zhiyin, который станет самым доступным в линейке производителя. Пока опубликованы лишь официальные фото внешности модели, а салон серийного авто впервые удалось снять "шпионам".

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Voyah Zhiyin получил торпедо со встроенной в виде узкой полосы "приборкой", которая дополнена проекционным экраном, центральный дисплей информационно-развлекательного комплекса с расположенными под ним двумя слотами беспроводной зарядки, руль с сенсорными панелями управления, кресла с боковой и бедренной поддержкой с перфорацией, камеру над зеркалом заднего вида, которая позволяет наблюдать за пассажирами на втором ряду.

© Российская Газета

Из документов Министерства стандартизации КНР известны габариты новинки: 4725 х 1900 х 1653 мм, размер колёсной базы - 2900 мм.

В отличие от имеющихся моделей Voyah новый кроссовер будет представлен только в качестве электрокара с одним электромотором на задней оси мощностью 292 и 313 л.с., а также в полноприводной версии мощностью 435 л.с. Запас хода - от 570 до 301 км. Подзарядка на 515 км может быть осуществлена в течение 15 минут.

Voyah - один из популярных премиум-брендов из Китая: во втором квартале самым продаваемым авто во втором квартале стал кроссовер Free.