КамАЗ оборудовал грузовик «ленивцем» по просьбе торговых сетей

КамАЗ выпустил трёхосный грузовик для торговых сетей. Новинка имеет колёсную формулу 6х2/2, где третья пара колёс выполнена подъёмной (так называемый «ленивец»): когда машина загружена частично, она поднимается, снижая общее сопротивление качению. При этом сокращается средний расход топлива, улучшается управляемость и уменьшается радиус поворота.

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Автомобиль оснащён рядным 390-сильным 6-цилиндровым двигателем объёмом 8,9 литра, с которым состыкован 12-ступенчатый «робот». Напомним, что магистральным тягачам полагается более крупный 13-литровый мотор, но трёхосному шасси хватает менее мощного агрегата.

Сперва перевозчикам предложат самую практичную шторно-бортовую версию: у неё сдвижная крыша, сдвижные боковые шторы и задние распашные двери. Вместимость грузовой платформы составляет 20 европалет, а грузоподъёмность машины — 15 200 кг.

Между тем, для «Газпрома» сделали 5-осный грузовик, у которого поворачиваются 10 колёс — это шасси Минского завода колёсных тягачей грузоподъёмностью 100 тонн.