Пойман преемник Lamborghini Huracan: шпионские снимки

Раскрыта дата дебюта преемника Lamborghini Huracan. Новинка, ранее известная под внутризаводским индексом 634, получит имя Temerario и трехмоторную гибридную установку, которая выдаст не менее 900 лошадиных сил. То есть суперкар будет заметно мощнее уходящего предшественника. Вместе с тем V10 от Audi R8 уступит место более компактному V8 с двойным турбонаддувом. А каким Temerario будет внешне, станет ясно уже через пару недель: премьера запланирована на 16 августа.

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Для Temerario в Сант-Агата-Болоньезе придумали новое обозначение: супергрибрид будет не PHEV, а HPEV — High Performance Electrified Vehicle. Основой гибридной системы станет 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, разработанный Lamborghini для гоночного SC63. С 5,2-литровым V10 от Audi R8 марка уже попрощалась, представив прощальную версию Huracan с таким мотором.

© Motor1

© Motor1

© Motor1

Новый V8 в одиночку разовьет порядка 800 сил и сможет раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту. Между ДВС и поперечно установленной восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением от Revuelto расположат электродвигатель мощностью около 150 сил. Известно, что установка будет трехмоторной, но о характеристиках третьего двигателя пока информации нет. По некоторым данным, на передней оси расположат сразу два электродвигателя.

То же касается общей отдачи, то глава Lamborghini Стефан Винкельманн сказал лишь, что она превысит 900 лошадиных сил.

Финальный экземпляр Huracan будет выпущен в декабре нынешнего года, после чего модель уступит место на конвейере Temerario. Технически близкий Уракану Audi R8 отправили в отставку в марте.