Ford отказался от планов производить только электрокары

Американский автопроизводитель Ford отказался от своих недавних планов по полной электрификации своего модельного ряда в Европе к 2030 году. С таким заявлением выступил исполнительный директор электромобильного направления Ford Model E Марин Гджаджа.

© Unsplash

Он рассказал, что автогигант остановил модернизацию под производство электрокаров завода Ford в Валенсии, работа над которой началась в 2022 году. За год на предприятии не произвели ни одного автомобиля. Планов на дальнейшее использование площадки, который считается крупнейшей производственной базой Ford за пределами США, не было озвучено.

Топ-менеджер уточнил, что компания не уходит с европейского рынка и продолжит продавать автомобили с классическим ДВС, гибридные и электрические модели, чтобы удовлетворить все потребительские запросы. Но при этом отметил, что переход на полностью электрический модельный ряд и для бизнеса, и для клиентов — не лучший выбор, пишут «Автоновости дня».

Ранее пресс-служба АО "ГЛОНАСС" сообщила о подключении к госинформсистеме аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" первого новейшего электропикапа Tesla Cybertruck. На данный момент к системе подключено более 680 электромобилей Tesla. В компании отметили, что это очень важно в ситуации, когда только в столичном регионе на дороги выходит более девяти тысяч электромобилей, помимо нового Tesla Cybertruck.